Gioielli spariti in casa: nei guai la vicina

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL PROCESSOBELLUNO Non solo non avrebbe pagato l'affitto tanto che poi dovette lasciare l'appartamento, ma addirittura avrebbe rubato i gioielli alla sua padrona di casa. È così che Enrica Molin (avvocato Giorgio Gasperin), 44enne nata a Venezia ma residente in provincia, è finita alla sbarra con l'accusa di furto aggravato. Ieri mattina, in Tribunale a Belluno di fronte al giudice Domenico Riposati, con il pm Gianluca Tricoli, si è celebrato il processo: ha parlato la parte civile Angela De Paoli (costituita con l'avvocato Gianluca...