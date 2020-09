L'INIZIATIVA

BELLUNO Hanno scovato le castagne, il finocchio, il limone, e il kiwi mescolati agli ortaggio e ai frutti di stagione: peperoni, susine, pomodori, cetrioli. Multando, idealmente, quel contadino che aveva fatto il furbetto. Trenta bambini hanno partecipato, per tutto il mese di agosto, ad un gioco che mirava all'educazione alimentare, con l'obiettivo chiaro di insegnare quanto sia importante mangiare ciò che la terra ci dà, stagione per stagione. L'idea è di Coldiretti di Belluno, in una iniziativa che dimostra come si può stare dalla parte dei bambini. Non a parole. Ieri il tesserino, che ha diplomato i mini clienti del Mercato Campagna Amica piccoli detective del chilometro zero, è stato messo al collo, con evidente orgoglio, dei partecipanti alla kermesse che premiava gli investigatori della spesa. I piccoli consumatori hanno ricevuto dalle mani di Gabriele Marcolina, presidente del Mercato di Campagna Amica, il distintivo per aver partecipato alla caccia al prodotto intruso andato in scena durante tutti i sabati di agosto. Con tanto di lente e cappellino tra i banchi dei produttori del mercato a chilometro zero - in piazza Piloni - i bambini si sono divertiti, sperimentando profumi, aromi, e colori della verdura e della frutta. «Volevamo che comprendessero il concetto di stagionalità e altre nozioni utili per fare acquisti critici - precisano gli organizzatori promossi tutti, bravi, perché tra le tipicità hanno sempre scovato i trabocchetti ben nascosti, guadagnando i punti necessari per il diploma». In realtà la consegna dei diplomi ai piccoli detective affiancati alla Ruota della stagionalità ai disegni da colorare - è valsa come occasione per mettere in mostra la forza di Coldiretti e dei suoi soci: Sono gli artisti della terra, i contadini bellunesi che animano lo spazio della vendita diretta e che tutti i giorni curano il territorio». Anche loro hanno partecipato alle premiazioni, offrendo una spesa alle famiglie dei concorrenti oltre alle degustazioni e ai gustosi spuntini. In una sorta di inno ai prodotti locali, quindi: dal miele ai formaggi, dalle uova ai cappucci. L'iniziativa è stata un successo, sostenuta anche da Donne Impresa, con Chiara Bortolas, alla guida del gruppo femminile provinciale e regionale, che si appresta ad entrare nelle scuole con il progetto di educazione civica ambientale e alimentare: un'esperienza ventennale che fa aderire ogni anno 19mila studenti veneti.

Daniela De Donà

