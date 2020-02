CORTINA

Ieri Vincenzo Novari, amministratore delegato del comitato organizzatore delle Olimpiadi invernali 2026; oggi Arno Kompatscher presidente della Provincia autonoma di Bolzano e forse Giuseppe Conte presidente del Consiglio dei ministri; fra pochi giorni Sergio Mattarella presidente della Repubblica italiana.Sono questi, in ordine cronologico, gli interlocutori che dovrebbe avere Gianpietro Ghedina, sindaco di Cortina, in un intenso programma di incontri istituzionali, connessi ai grandi eventi sportivi che la conca d'Ampezzo ospiterà ed organizzerà quest'anno, nel 2021 e infine nel 2026, con le Olimpiadi invernali. Ieri è salito a Cortina Vincenzo Novari, per trovarsi con gli amministratori ampezzani, con gli organizzatori degli eventi sportivi in valle. In mattinata ha sciato con il vicesindaco Luigi Alverà. Oggi andrà anche lui ad Anterselva, in Val Pusteria, per partecipare alla cena di gala che conclude i Campionati del mondo di biathlon. «Siamo effettivamente sotto pressione conferma il sindaco Ghedina ma è un bell'impegno. Una delegazione di Cortina andrà ai Mondiali di Anterselva, dove siamo già stati. Sarò personalmente presente alle premiazioni e all'incontro di gala che seguirà. Sarà l'occasione propizia per incontrare ancora una volta il presidente Kompatscher e tutto lo staff organizzatore di quelle gare, con il quale Cortina ha dei rapporti, legati anche alla prospettiva di una compartecipazione alle Olimpiadi invernali 2026».

Oltre ai rappresentanti istituzionali locali è atteso in Alto Adige il primo ministro italiano Giuseppe Conte, che ha annunciato la sua volontà di complimentarsi di persona con Dorothea Wierer, la biatleta altoatesina capace di vincere sinora già due medaglie d'oro e una d'argento, in questi Mondiali. A meno di cambiamenti all'ultimo momento, connessi alla situazione politica nazionale, dovrebbe esserci quindi la possibilità di confronto con il massimo esponente del governo nazionale. Ghedina e l'altoatesino Kompatscher si sono incontrati due settimane fa al traguardo della granfondo Dobbiaco Cortina, oltre alle periodiche riunioni, che si susseguono, dei vari organismi che dovranno organizzare i Giochi invernali 2026. In quanto al presidente Mattarella, i primi giorni di marzo dovrebbe incontrare, a Roma, gli amministratori dei territori coinvolti nell'organizzazione olimpica; non soltanto i presidenti delle due regioni, la Lombardia e il Veneto, ma anche i sindaci dei comuni interessati. (mdib)

