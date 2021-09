Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'APPELLOBELLUNO Festival delle Foreste in Cansiglio, Belluno Alpina chiede più concretezza. L'associazione Belluno Alpina, che ha come progetto di punta quello denominato Antispopolamento 2020, ha seguito direttamente e con interesse le discussioni e i convegni che animavano il Festival delle Foreste in Cansiglio, ma chiede a tutti i partecipanti, soprattutto alle istituzioni, maggiore concretezza: «Siamo felici per il risultato della...