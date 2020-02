GENEROSITÀ

BELLUNO La somma raccolta è stata donata nelle mani di Morena Pavei ed Enrico Collarin: 9mila 400 euro in tutto. Anche quest'anno i mercatini di natale, organizzati in piazza dei Martiri a Belluno, hanno avuto un risvolto benefico a favore dell'Associazione Pollicino. Come da consuetudine gli organizzatori delle Deutsches Haus, specializzata in prodotti tipici bavaresi, hanno devoluto l'intero ricavato a favore della gestione della Casa Alloggio Pollicino di Petrosani in Romania, dove sono ospitati ed accuditi 90 bambini diversamente abili o in grave disagio economico e familiare. L'assegno è stato consegnato nel corso di una cena conviviale con la partecipazione di tutte le anime ed i sostenitori dell'iniziativa. «L'impegno è sicuramente tanto - afferma Claudio Sovilla anima della Deutsches Haus - ma il risultato finale ripaga di tutti gli sforzi ed il freddo patito durante i quaranta giorni di apertura della casetta». «Tutto ciò è reso possibile dall'impegno di tante persone Nicola, Andrea, Domenico, Livio e tanti altri che si alternano dietro il banco in legno a preparare bratwurst, currywurst, gulasch e tante altre specialità montane e bavaresi». «Quest'anno inoltre - continua Sovilla - va fatto un plauso al Consorzio BellunoCentro e all'amministrazione comunale di Belluno per l'eccellente organizzazione degli spazi e le molte iniziative a corollario dei mercatini che hanno raccolto in piazza migliaia di persone, con la punta eccezionale del fine settimana della Luna». Per l'associazione Pollicino il contributo è fondamentale per poter continuare a mantenere l'attività umanitaria a Petrosani, che ha un costo mensile di circa dieci mila euro.

