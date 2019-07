Gemellaggio con Colmurano: un'amicizia rinsaldata

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SEDICO(ep) Grande successo per il fine settimana con i gemelli terremotati delle Marche per i soci della pro loco di Sedico. La pro loco che si è gemellata da alcuni mesi appunto con quella di Colmurano, cittadina devastata dal terremoto, che si trova in provincia di Macerata, ha organizzato nel fine settimana una trasferta per completare questo gemellaggio. Della delegazione facevano parte anche il presidente del sodalizio, Claudio Mezzavilla, e il vicesindaco, Gioia Sacchet. In questo fine settimana, a Colmurano, è stato proposto il...