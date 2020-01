Geltrudes Reolon la console bellunese

LA NOMINA

BELLUNO Lo scorso 14 dicembre a S. Martino di Chies d'Alpago per la ventesima volta Abm, Provincia e Rotary hanno premiato i bellunesi che si fanno onore nel mondo e l'Italia ora ne premia una con la nomina ad un importante ruolo diplomatico e di rappresentanza. È di questi giorni, infatti, la notizia che Geltrudes Reolon è diventata agente consolare onoraria del nostro Paese in Brasile. Brasiliana - ma lo denuncia lo stesso cognome - è in possesso di profonde radici bellunesi poiché ha sempre mantenuto saldi legami con la terra natìa della sua famiglia. La notizia è stata accolta con favore negli ambienti Abm e il presidente Oscar De Bona ha sottolineato: «Siamo davvero orgogliosi per questa nomina e auguro a Geltrudes un buon lavoro, che di certo farà con passione e amore».

Va anche ricordato che questo suo nuovo ruolo può essere considerato un riconoscimento per il lavoro svolto in questi anni alla presidenza della Famiglia Bellunese di Erechim e per la collaborazione costante con le autorità italiane presenti nella sua zona del Rio Grande do Sul. Appena ricevuta la nomina la neo console ha dichiarato: «Voglio lavorare per aiutare gli italiani della nostra regione». Nello scorso novembre a Curitiba Geltrudes Reolon aveva partecipato alla XIV riunione di coordinamento del sistema Italia in Brasile. Erano presenti l'Ambasciatore d'Italia Antonio Bernardini, il sottosegretario agli esteri Ricardo Merlo e il console a Curitiba Rafaele Festa oltre al console generale a Porto Alegre Roberto Bortot, anch'egli di chiare origini bellunesi. Con l'occasione si era discusso come adottare efficaci modalità per incoraggiare e promuovere gli investimenti delle aziende italiane e brasiliane nel tentativo di stimolare e rafforzare gli accordi commerciali tra Brasile e Italia.

