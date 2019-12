Gelicidio: le strade sono ancora pericolose

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'EMERGENZABELLUNO A due giorni dall'emergenza neve ieri diverse strade presentavano ancora delle insidie. E non si spengono le polemiche per la mancata pulizia, che in queste ultime ore ha innescato diversi incidenti. Il rischio ghiaccio era stato annunciato, vista la giornata soleggiata che è seguita dopo la precipitazione nevosa di venerdì. Ma nemmeno l'esercito di uomini messo in campo da Veneto Strade ha permesso di evitare problemi sulla Sinistra Piave in particolare. I punti neri: la variante di Bardies e i 300 metri tra Col Cavalier...