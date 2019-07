Gd Consulting, condanna in Svizzera «Ma Melaiu non andrà mai in galera»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA SENTENZABELLUNO «Mi aspettavo che la giustizia svizzera funzionasse in un altro modo. Invece ho capito che sia in Italia che in Svizzera la legge funzione come vuole». È il commento della bellunese Carla Giozzet, che si presenta tuttora come «pasionaria caso Gd Consulting», dopo la sentenza elvetica sulla maxi-truffa. La donna non si è data per vinta nemmeno dopo la dichiarata prescrizione dei reati in Italia a carico di Addis Melaiu, il 48enne nato a Locarno in Svizzera e residente a Blello (Bergamo). IL PROCESSOL'uomo finì al...