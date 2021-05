Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA CAMPAGNABELLUNO Parte la campagna tesseramenti 2021 della Lega. Quello in arrivo sarà un fine settimana di appuntamenti e di gazebi sparsi sul territorio. Oggi, 22 maggio, il gazebo sarà in piazza dei Martiri a Belluno dalle 9 alle 12.30 e, dalle 9 alle 12, anche in viale Dolomiti a Ponte nelle Alpi. Domani, domenica 23, l'appuntamento si sposterà in Piazza Centrale a Trichiana e al parcheggio Neg. Vamar a Bribano dalle 9 alle 12....