LA POLEMICA

BELLUNO «Le cose non stanno così». Il dibattito sulla gara del gas, animato da continui giri di timbri e carte bollate, tribunali amministrativi e ora anche procure della repubblica, diventa nuovamente terreno di scontro politico. Le parole del numero uno di Bim Infrastrutture, Bruno Zanolla, hanno sollecitato l'interesse dell'ex assessore di Belluno, Maurizio Busatta. Uno che conosce la materia visto che negli anni in cui è stato assessore l'ha sempre seguita in prima persona.

LA RICOSTRUZIONE

Ed è proprio l'ex amministratore bellunese a prendere le distanze da quanto dichiarato dal presidente di Bim Infrastrutture. «Fin dal primo bando - aveva spiegato Zanolla - abbiamo sostenuto che non andavano applicati i criteri regionali per la stima delle infrastrutture da saldare, ma quelli specifici bellunesi (e quindi di Bolzano)».

IL DISSENSO

Una ricostruzione che non convince l'ex assessore. «Il Vir (valore delle reti) è stato proposto e sottoscritto da Bim Infrastrutture - spiega Busatta - il bando non è stato ritirato, bensì prorogato, come ho fatto chiaramente mettere a verbale nel 2018. Per questa ragione a quel valore fissato a una data certa è stato sottratto il minore importo dovuto al degrado delle reti. Si tratta di ragioneria. Lo sa anche un bambino che se passa il tempo il valore viene gravato dal degrado. È come quando ti compri un'auto. Più passa il tempo più si svaluta. Cosa che ho più volte ripetuto in assemblea». Non basta perché Busatta non ha ancora digerito la decisione di Bim Infrastrutture di non comunicare la scelta di non partecipare al bando: «Lo ha fatto solo a tempo scaduto - sostiene - all'epoca ero rappresentante del Comune di Belluno e nell'assemblea del 15 giugno 2016, contrario solo il sindaco di Feltre, Bim Infrastrutture prospettò due strade per partecipare. La prima: cessione di un ramo d'azienda ma con una marcata partecipazione bellunese, seconda una temporanea rete d'impresa. Solo il 20 dicembre 2017 c'è stata la comunicazione che Bim Infrastrutture di non aver preso parte alla gara. A quel punto il bando era già scaduto».

IL NODO

«Per quanto riguarda la questione dei 15 milioni di euro - prosegue - mi chiedo dove abbiano preso quella cifra. C'è stata una stima? Una perizia? Mi meraviglio - conclude - che i Comuni imputino a Belluno una sleale collaborazione, lo facciano con i documenti in mano. Il nostro comportamento è stato il più trasparente possibile. E a confermare che gli importi di gara sono fissati correttamente c'è anche un parere di Arera. Bisogna uscirne tutti assieme. Con correttezza e reciproca fiducia» conclude l'ex amministratore che, dopo le dimissioni, segue dalla panchina quel che sta succedendo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

