Garna di nuovo in Iraq un anno dopo

GLI SCAVIBELLUNO Sulla piana polverosa di Navkur, 2300 anni fa, si scontrarono gli eserciti di Alessandro Magno e Dario III. Ora, tra sabbia e picconi, va a caccia di storie antiche Giancarlo Garna. Dopo un anno è tornato in Iraq: «Nel Kurdistan iracheno, per una campagna di scavo». Si trova nella zona di Gir, o Tell Gomel. «Ovvero Gaugamela, luogo della celebre vittoria di Alessandro Magno sui Persiani del 331 a. C., almeno secondo la maggior parte delle ipotesi, e a noi fa piacere pensare che sia così». Giancarlo Garna ha messo nel...