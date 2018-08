Gara trasporto provinciale il Tar respinge il ricorso

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RICORSOBELLUNO Respinto il ricorso presentato da Autoguidovie spa contro la Provincia (che si è costituita in giudizio) e nei confronti di Ferrovie Nord Milano autoservizi spa (che ha presentato ricorso incidentale). La sentenza del Tar del 28 agosto e dichiara inammissibile il ricorso, per l'annullamento della procedura di gara avvenuta in seduta pubblica il 6 febbraio 2018. Era il bando per l'individuazione di un nuovo socio di Dolomitibus spa e contestuale concessione dei servizi di trasporto locale. Una gara contestata, finita al Tar...