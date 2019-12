Gara del gas: «Valori concordati con Bim»

SCONTRO A PALAZZO ROSSO

BELLUNO È stato lungo e tecnico l'ordine del giorno presentato venerdì pomeriggio dalle minoranze, relativo alla contestata gara del gas. Chi si aspettava un dibattito al vetriolo si è dovuto invece accontentare di una disquisizione prettamente tecnica. Alla fine, a parlare all'assemblea, sono stati proprio coloro che avevano curato il bando.

I TECNICI

C'erano la dirigente Maura Florida e l'advisor Valerio Valeriani, che hanno spiegato la procedura seguita. I valori oggetto del contendere - è stato riferito - erano stati concordati con Bim Infrastrutture e con l'Atem (Ambito territoriale minimo). La bomba è scoppiata quando, secondo i sindaci della provincia, è emerso che mancherebbero all'appello 15 milioni di euro.

GLI INTERROGATIVI

Venerdì i consiglieri del gruppo Belluno è di tutti, Paolo Gamba, Roberta Olivotto, Bruno Longo e Gianni Serragiotto hanno annunciato la richiesta di una convocazione delle tre Commissioni consiliari in seduta comune, con la presenza dei tecnici del Comune di Feltre e di quelli dell'Atem, per un necessario contraddittorio, mancato in Consiglio, «in barba secondo loro all'articolo 18 del Regolamento comunale». Hanno posto quindi, in una nota, una lunga lista di quesiti rivolti direttamente al sindaco Jacopo Massaro, chiedendogli innanzitutto «di rispondere in modo semplice, diretto e trasparente per fornire ai cittadini di Belluno e ai consiglieri, tutte le informazioni del caso, trattandosi, in sintesi, della cessione a un privato di un patrimonio pubblico (le reti del gas) di proprietà dei Comuni della provincia di Belluno. Cosa ha da dire il sindaco in merito al valore delle reti, individuato nel bando come di 60 milioni di euro, mentre più recenti valutazioni lo indicano in 75 milioni, con una differenza di ben 15 milioni a danno del Bellunese?».

A PROPOSITO DI PROCEDURA

Altra perplessità, quella legata alla possibilità di utilizzare il prezzario della Camera di Commercio di Belluno: «Perché esso viene invece utilizzato nello stesso bando per la stima degli investimenti che i concorrenti saranno chiamati a realizzare in futuro?». E ancora: «Perché non spiegare ai bellunesi per quali motivi non si è tenuto conto delle osservazioni del Comune di Feltre che, ben prima della pubblicazione del bando, ha più volte evidenziato la necessità di applicare i prezzi di Belluno?». I consiglieri aggiungono: «Perché si evoca la possibilità che i quattro concorrenti rivendichino di aver subito un danno in caso di sospensione della gara (nella seduta del Consiglio Comunale si è parlato, nel peggiore dei casi, di qualche centinaio di migliaia di euro) e non ci si preoccupa seriamente del danno che ne riceverebbe il Bellunese a causa della sottovalutazione del valore delle reti, con un probabile intervento della Corte dei Conti?».

I TANTI PERCHE'

la lunga lista di domande non si ferma. «Perché il sindaco sostiene che se il valore delle reti fosse stato stimato in 75 milioni di euro (come sarebbe stato corretto) sarebbero aumentate le tariffe del gas a carico dei cittadini, quando tutti i dati e i confronti con gli esperti nazionali confermano che le tariffe non subirebbero alcun aumento chiede il gruppo -? Perché non si mostra una relazione istruttoria a sostegno di questa strampalata tesi? Perché, infine, il sindaco utilizza il paravento di è una questione tecnica e non assume la guida politica della vicenda?».

Federica Fant

