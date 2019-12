Gara del gas con l'errore «Sono questioni tecniche»

IL CASO

BELLUNO Arriva la delibera di ritiro della delega di stazione appaltante al Comune di Belluno in merito alla discussa gara del gas, ma il sindaco, Jacopo Massaro, dichiara: «È un atto tecnico, riguarda gli uffici». Insomma, ora la patata bollente passa in mano ai funzionari di Palazzo Rosso, e in particolare al responsabile unico del procedimento in merito a questo complicato affare. Sarà lui a decidere se sospendere o meno la gara. Se si propendesse per l'ipotesi di proseguire, allora la stazione appaltante agirebbe senza la legittimazione dei sindaci dell'Atem (Ambito territoriale minimo), riunitasi giovedì in sala Muccin. «Il ritiro della delega è un atto tecnico rivolto agli uffici comunali e non alla giunta sottolinea il primo cittadino -, che nulla può rispetto alla gara. Tant'è che non entriamo nel merito delle questioni perché sono tecniche e le norme ci impediscono di occuparcene». «Posso solo dire - prosegue Massaro - che il Rup (responsabile unico del procedimento ndr) ha confermato per iscritto l'assoluta correttezza del procedimento e delle valutazioni, assumendosene le responsabilità. Rispetto all'apertura delle buste, atto da cui è discesa la richiesta di convocazione, invece pur confermando che è una prerogativa degli uffici, non conosco la motivazione per la quale, pur a fronte della immediata trasmissione della mozione da parte del sottoscritto al Rup, circostanza che forse avrebbe reso opportuno fornire i chiarimenti richiesti da tutti i sindaci prima di aprire le buste, abbia fatto procedura ugualmente alla immediata loro apertura».

Sul piatto ci sono 15 milioni di euro, il valore in più che secondo i sindaci avrebbero la rete e il servizio del gas. La base d'asta inserita nel bando dalla stazione appaltante parla di 53 milioni di euro, ma secondo i primi cittadini della provincia mancano all'appello almeno, appunto, 15 milioni. «Si rischia il danno erariale, se dai prossimi approfondimenti venisse confermato questo valore in più», aveva dichiarato a margine dell'assemblea dell'Atem il sindaco di Feltre Paolo Perenzin. Qualunque cosa venga decisa ora dal Comune capoluogo, la deligittimazione dei sindaci farà perdere al procedimento svariati mesi.

Intanto il caso della gara sbagliata calcolata sul prezzario della Regione Veneto, invece che su quello di Trento, come doveva essere: c'è una differenza di 15 milioni di euro, che verrebbero persi. «Resto esterrefatto della leggerezza con cui il Comune di Belluno abbia gestito una delega tanto importante», ha detto sui suoi canali social il consigliere comunale Fabio Bristot.

