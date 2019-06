Gap digitale: parte l'ottavo corso per generazioni over

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CORSOBELLUNO Prenderanno il via il 1° luglio gli incontri gratuiti organizzati per l'ottava volta dalle Scuole in Rete per un Mondo di Solidarietà e Pace e sostenuta dal Comune di Belluno nell'ambito del progetto Creativi integrali e digitali che ha lo scopo di ridurre il gap digitale fra generazioni. Gli insegnanti dei diversi moduli saranno 27 studenti delle Scuole in Rete. I corsi offrono un percorso base e uno medio di informatica, un corso sull'uso di tablet e smartphone e un percorso che prevede il recupero, il ripasso o la...