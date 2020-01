SCONTRO IN QUOTA

BELLUNO «Nessuno strumentalizza nulla, se non il Pd». Paolo Gamba (Belluno è di tutti) chiede che valore abbia #progettaNevegaldomani, realizzato da Irma Visalli, miliante del Pd. «Il Pd lo ha strumentalizzato eccome - afferma Gamba -, dal momento che lo ha pensato, scritto e portato in Regione. Non si venga a dire il contrario». Gamba ringrazia la Visalli «perchè ha creato un grande contenitore mettendo a disposizione della politica la sua professionalità. Ma ora quel contenitore ha bisogno di progetti e vanno pensati, realizzati e portati alla Regione». Gamba sottolinea che non «va più perso altro tempo. Sono volati sette anni senza aver mani messo sul piatto nulla, se non aver creato una società di imprenditori e averli lasciati da soli. A livello urbanistico, senza voler costruire nulla di nuovo, ci sono una serie di impianti da rimettere a nuovo, penso al riscaldamento centralizzato della maggioranza delle case che sono sul Colle. Per forza nessuno le affitta! Forse l'amministrazione Massaro pensa che il Nevegàl possa diventare un grande orto botanico di respiro regionale? Pensi a come fare e trovi le risorse per farlo. Se ci sarà una progettualità valida siamo pronti a lavorare insieme». (fe.fa.)

