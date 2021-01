L'ANNUNCIO

BELLUNO Il centrodestra scalda i motori in vista della prossima sfida elettorale. Ma Paolo Gamba no. Il consigliere di opposizione, infatti, ha deciso di non volersi rimettere in gioco in prima persona da protagonista. Nemmeno da consigliere. «Dopo vent'anni di politica e di amministrazione - dice l'avversario del sindaco Massaro alle ultime elezioni amministrative - è arrivato il momento di farmi da parte e di un cambio, ma se c'è bisogno di una mano io non mi tirerò indietro. Purtroppo in questo periodo ho visto troppe persone scomparse, devo fare un passaggio generazionale nella mia attività, ho 15 dipendenti e devo concentrarmi su questo lavoro. Lascio ad altri la possibilità di mettersi a disposizione nel ruolo di sindaco». Non prende in considerazione nemmeno l'ipotesi di candidarsi come consigliere comunale, il suo aiuto lo darà restandosene fuori. «Prima o poi questo sistema cambierà conclude -, sono troppi 32 consiglieri e 9 assessori, questo meccanismo alla lunga non reggerà. Il Comune non si reggerà solo con le tasse e le multe: non riuscirà più ad assicurare tutti i servizi ai cittadini e si troverà costretto a fare l'imprenditore». (A.Tr.)

