Gabelli, lavori al via in 6 subito all'opera

IL PRIMO GIORNOBELLUNO Il 4 novembre doveva essere e il 4 novembre è stato. Una squadra di sei persone ieri mattina ha piantato il primo paletto della ristrutturazione delle vecchie Gabelli. Piantato in senso fisico, perché tra le prime azioni da svolgere per dare il via ai lavori ieri c'è stata la posa della recinzione tutt'attorno al perimetro della elementare, necessaria a delimitare l'area del cantiere e a garantire la sicurezza dei cittadini. Da qui parte dunque il conto alla rovescia: -539 giorni da ieri alla consegna dell'immobile...