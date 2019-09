Futuro del Nevegal: «Imprenditori pronti a fare la loro parte»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SUL COLLEBELLUNO I nodi da risolvere sono ancora tanti, ma sembra essere stato trovato il capo della matassa. Il sindaco Jacopo Massaro si dice tranquillo. La questione Nevegal, presto, cesserà di essere un'emergenza. Il piano da 12 milioni di euro per mettere in sicurezza una volta per tutte il futuro del Colle con un maxi investimento sugli impianti, prospettato dalla Regione, è ancora lontano dal potersi attuare ma all'orizzonte si profila una cordata di investitori pronta ad ingrossarsi. Saranno loro, con gli imprenditori dell'Alpe e con...