Futuro dei vigili del fuoco «Inglobiamo i volontari»

SICUREZZABELLUNO Modificare l'atto del governo numero 36, che incide sul Corpo dei Vigili del Fuoco, riconoscendone il valore e l'attività, potenziando il Corpo e stabilizzando i volontari presenti sul territorio: queste le proposte fatte dal deputato di Forza Italia, Dario Bond, durante l'audizione di ieri in prima Commissione Affari Costituzionali. «Sono sempre più le attività svolte dai Vigili del Fuoco in materia di sicurezza, prevenzione e controllo, in tema ambientale e non solo - ricorda Bond -. Un lavoro impegnativo e quotidiano,...