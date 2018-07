Furto con abbraccio: saluta la 92enne e le sfila la collana

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

FONZASOSi fingono parenti, amici dei figli, della famiglia e così con un abbraccio truffaldino salutano gli anziani. È emergenza in provincia dei furti di collane d'oro con la tecnica dell'abbraccio: sabato a Arten si è verificato un altro episodio, dopo quelli che a metà luglio erano capitati a Gosaldo. In quel caso i presunti responsabili sono stati individuati dai carabinieri. Per l'episodio di sabato pomeriggio invece bisognerà attendere le indagini: la vittima è una donna di 92 anni avvicinata mentre stava rientrando a casa. Intanto...