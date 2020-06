SECONDA VOLTA

BELLUNO Le chiavi nella toppa della porta, lo sguardo verso sinistra che cade sulla fioriera e l'amara scoperta. Era successo venerdì scorso, è successo di nuovo ieri mattina. Le piantine del bar San Martino (a due passi dall'ufficio postale centrale), che ornano il plateatico, sono sparite per la seconda volta. Roberto Bianchini, il titolare, però non si arrende e ne ha comprate altre due «nella speranza - racconta - che chi le ha prese abbia completato il suo terrazzo e mi permetta di tenerle».

ANDIAMO CON ORDINE

Consentita la riapertura del bar, Bianchini ha rialzato la serranda come tutti. Ha distanziato i tavoli ed ha calzato la mascherina. «Non possiamo essere pessimisti - spiega - il lavoro è ripreso, ma sappiamo che non sarà più come prima e per un po' bisognerà resistere. Molti lavoratori sono ancora in smart working». Insomma, nei giorni che rimangono forzatamente di incertezza, e di assestamento, Bianchini si è trovato a fare i conti anche con i ladruncoli.

IL BOTTINO

A finire nel sacco degli ignoti autori del furto quattro piantine di dipladenia. Un fiore ornamentale comune. Valore circa quattro euro l'una, venti euro in totale, a voler lasciare anche la mancia al fiorista. Ma è evidente che in questo caso sia proprio lo scarso valore della refurtiva a rendere il colpo particolarmente singolare.

LO SFOGO

Bianchini ha raccontato tutte e due le volte la sua disavventura su Facebook, nella speranza di raccogliere elementi utili all'indagine per arrivare ai responsabili ma al momento il post ha solo generato commenti per lo più divertiti: «Sei fortunato che non ti abbiamo rubato anche i vasi» scherza qualcuno, «bisogna mettere il 220» sentenzia un amante di ordine e disciplina. E mentre l'individuazione dell'autore è una strada che rimane in salita, Bianchini ha pensato di rafforzare il concetto mettendo anche un cartello nella fioriera: «Sono contento che piacciano ma è la seconda volta che le rubate». Anche in questo caso l'affissione ha generato un bel po' di ironia: «Le prossime gialle, grazie» risponde una mano (anonima) in un secondo biglietto posato sopra la fioriera depredata.

AMAREGGIATO MA NON VINTO

Con la sottile ironia che lo contraddistingue Bianchini spiega come sono andate le cose: «Non so se si tratti di un dispetto, di un gioco di una ragazzata so che è il secondo fine settimana, di fila, che mi fregano due piante. Non sono pregiate ma ho anche fatto un ampio giro della piazza per capire se qualcuno le avesse sradicate e lanciate da qualche parte. Ho avuto l'impressione, invece che se le siano proprio portate a casa. Spero almeno che non gliene servano altre».

Andrea Zambenedetti

