Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA PAURABELLUNO Si riaccende la preoccupazione dei furti nel Castionese: rubata una Range Rover Sport di colore nero. In serata segnalati altri otto tra tentati e furti. Mercoledì sera, infatti, tra le 20 e le 23 alcuni delinquenti, che conoscevano le abitudini di chi hanno derubato, hanno messo a segno diversi colpi. Sono entrati in una casa dove, in quel momento un'anziana stava consumando la propria cena. A raccontare una parte della...