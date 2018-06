Furbetti ed evasori scoperti dalla Finanza

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'ANNIVERSARIOBELLUNO La Guardia di Finanza ha smascherato i furbetti del ticket: il 40% delle persone controllate dalle Fiamme gialle che avevano autocertificato un reddito che consentiva di avere l'esenzione erano finti poveri. È il dato eclatante che è emerso ieri nella Festa della Fondazione del Corpo, che si è tenuta in via Mezzaterra alla presenza di autorità. LA CERIMONIAIl resoconto della giornata è stato riassunto in una nota diffusa ieri. «È stato celebrato il 244° Anniversario della Fondazione del Corpo della Guardia di...