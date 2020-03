I CONTROLLI

BELLUNO Il messaggio sembra sia arrivato forte e chiaro: meglio non mettere il naso fuori da casa, anche se per qualcuno è un concetto ancora difficile da assimilare. Sono gli ultimi recalcitranti a restare in pantofole tra divano, cucina e letto.

Ieri degli 832 cui è stato chiesto l'indifferibile motivo per il quale si trovavano all'aperto, 43 non hanno saputo dare una spiegazione esauriente e sono stati denunciati. Dall'entrata in vigore del decreto che impone di muoversi solo per validi motivi, in provincia di Belluno il numero di coloro che dovranno rendere conto davanti alla legge della loro ingiustificata presenza lontano da casa era stato 17. Il numero degli esercizi commerciali controllati dall'8 marzo era 2720 (con 6 denunce), ieri ci si è fermati a quota 1725 con due sole denunce. Mediamente nei primi giorni del decreto venivano controllate 25 persone all'ora, ma le misure non erano ancora state ben comprese non tanto dal punto di vista tecnico, quanto sotto il profilo della loro importanza nel fronteggiare il contagio; oggi il calcolo deve essere aggiornato al minor numero di persone circolanti. Le regole sono sempre quelle: ci si può muovere dalla propria abitazione solo in presenza di indifferibili motivi di lavoro e di salute che si devono dichiarare su un modulo per l'autocertifcazione che si può scaricare dal sito della prefettura, ma del quale sono forniti anche gli operatori di polizia. Fermo restando che l'invito pressante è di non mettere piede fuori casa per evitare possibili contatti con chiunque, unico modo di fermare il progredire del contagio, in realtà altri piccoli spostamenti sono tollerati come fare la spesa, portare il cane intorno alla casa, l'attività fisica assolutamente individuale e il mantenimento della distanza minima di un metro dagli altri.

Ieri nel primo pomeriggio in Calmada, la strada bianca che sale da Castion al Pian Longhi, c'erano decine di persone in gruppi sparsi, alcuni a piedi altri in bicicletta. Sarebbe opportuno che anche questi comportamenti venissero limitati. Spettrale invece l'aspetto della città nelle ore serali, nessuno in giro a piedi, pochissime auto padrone assolute di strade vuote e tante luci accese nelle case. Comincia così un'altra difficile settimana tra divieti e paure.

