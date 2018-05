Fuga dai paesi, perdita di servizi: «Ma la specificità non risolve tutto»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL DOPO REFERENDUMBELLUNO Crisi demografica, chiusura dei servizi, perdita di attrattività. Sembra un bollettino di guerra quello del Bellunese. Invece è solo (si fa per dire) un circolo vizioso. Con la provincia dolomitica nel mezzo, in attesa dell'autonomia. Basterà la parolina magica con la a a interrompere lo spopolamento, a tenere i servizi e a rendere il territorio calamita per imprese e turisti (anziché calamità per i residenti)? Difficile a dirsi. Certo è che negli ultimi mesi la prospettiva autonomista auspicata dal referendum...