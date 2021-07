Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA NOMINARinnovamento sotto il segno della continuità: Tomaso D'Incà riconfermato segretario generale del sindacato Fsp Polizia di Stato di Belluno (Federazione sindacale di Polizia). L'agente, in servizio alla Polizia Scientifica della Questura di Belluno guiderà la sigla per i prossimi cinque anni. L'Fsp Polizia ha puntato su D'Incà a tutti i livelli, in primis a livello provinciale, regionale e poi nazionale, tant'è che è stato...