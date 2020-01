L'INCHIESTA

BELLUNO Frode Iva con prodotti petroliferi: sequestrati un milione e 300mila euro dai conti correnti della Azzalini Energie di Belluno. L'inchiesta della procura di Bolzano, con indagini della guardia di Finanza del capoluogo dell'Alto Adige, è ancora alle prime battute. Sono tre gli indagati bellunesi: la referente della Azzalini, il papà ultranovantenne e una terza persona che lavora nell'azienda. La presunta truffa avrebbe permesso di evadere Iva per un milione e 400 mila euro. Finiti nel ciclone anche tre distributori padovani, ma la loro posizione è stata stralciata ed è in Procura a Padova. Per tutti e sei, in concorso fra loro, si ipotizzano i reati di dichiarazione fraudolenta e di emissione di fatture per operazioni inesistenti. Sereni i vertici dell'Azzalini, convinti di aver fatto tutto secondo le regole. «Siamo proprio alle prime fasi - sottolinea l'avvocato Alberto De Felice, dello studio Moschetti di Padova che assiste l'azienda -. Riteniamo che non ci sia nessun artifizio».

IL MECCANISMO

Tutto è partito da una società, che ha sede a Bolzano. Il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Bolzano ha scoperto che era amministrata dalla titolare di Azzalini, residente a Belluno, che amministrerebbe però anche altre società alcune di diritto e altre di fatto: ovvero di alcune risulta la referente, altre sulla carta risulterebbero amministrate da altri. In particolare risultano intestate al padre ultranovantenne. «Complessivamente - spiega il comandante Nucleo polizia tributaria di Bolzano - abbiamo 4 società nelle mani della stessa persona che si scambiano tra loro delle fatture, che riteniamo false o parzialmente false, In questo modo si cerano dei crediti di Iva, per evaderla. Il meccanismo è piuttosto complicato: si tratta di scambiarsi sulla carta delle fatture, per compravendita di benzina e gasolio in maniera tale da cerarsi dei plafond fittizi di Iva». La frode, secondo la Finanza, sarebbe stata realizzata mediante vari trucchi, quali ad esempio la falsificazione dei documenti o l'indicazione, nei libri contabili, di corrispettivi di vendita e di Iva per importi inferiori a quelli effettivi. «Ha consentito addirittura di far emergere crediti tributari in capo alle società - sottolineano i finanzieri -, che, tramite il meccanismo della compensazione, venivano utilizzati per pagare altre imposte. Il vorticoso giro di fatture false ha generato un'evasione all'Iva pari a 1.400.000 di euro».

LA DIFESA

Il gip ha emesso il decreto di sequestro preventivo che ha portato a sequestrare, presso vari istituti bancari il milione e 300mila euro. La difesa ha già annunciato che farà ricorso al riesame. «Non ci sono accertamenti fiscali - precisano - l'indagine non è ancora completata (manca il processo verbale di constatazione, l'atto finale della verifica fiscale, che ancora non è stato emesso ndr). Nel settore dei prodotti petroliferi purtroppo sono frequenti queste notizie di illeciti fiscali e frodi all'Iva: non vorrei che ci siano state delle sovrapposizioni».

Olivia Bonetti

