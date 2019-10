Frazioni e città asfalto in arrivo: mappa di divieti e limitazioni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LAVORI IN CORSOBELLUNO Gran cantiere Belluno. Da lunedì alla fine del mese gli automobilisti ma anche i pedoni dovranno fare i conti con le asfaltature. L'elenco degli interventi è lunghissimo, cartelli e movieri, semafori e percorsi alternativi promettono di lenire le pene di chi si mette in strada. Ma è meglio partire preparati. SENSO UNICOLe fresature riguarderanno le seguenti vie: Pra de Luni Case Bortot, dei Molas, San Simon, Zeneghe, Vezzano (strada Sitta), Tilman, Bettio, Cordevole (strada Bonai), Borgo Pra, piazza San Lucano in...