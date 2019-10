CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

FRAZIONIBELLUNO La gente di Piandelmonte si dice esasperata. Fra pochi giorni sarà un anno dagli eventi meteorologici di Vaia, che hanno compromesso seriamente parte del territorio. Ma la gente di montagna, si sa, non si lamenta più tanto. Si alza le maniche e comincia a lavorare. E a Piandelmonte sono tanti che si sono dati da fare. Eppure c'è un cavo del telefono che, da un anno a questa parte, sta penzolando in mezzo alla strada che da Cet porta alla frazione di cui si scrive. A farsi portavoce è Gianni Piol, 73 anni, che non usa troppi...