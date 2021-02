LA PROTESTA

BELLUNO Flash mob di Fratelli d'Italia Veneto in Nevegal a difesa degli operatori della montagna. «La montagna merita rispetto, non Speranza». È con questo slogan, giocando con il nome del ministro alla salute (Roberto Speranza), che ieri mattina Fratelli d'Italia si è presentata in tutta la montagna italiana per protestare contro i provvedimenti del Governo. In Veneto, Fratelli d'Italia ha scelto come ambientazione Belluno e il Nevegal. È davanti agli impianti di risalita - fermi per la retromarcia all'ultimo minuto di domenica scorsa del Governo - che si sono presentati con i militanti, il capogruppo in consiglio regionale Raffaele Speranzon, i presidenti provinciali di Verona e commissario di Padova onorevole Ciro Maschio, di Treviso Giuseppe Montuori, di Belluno Filippo Osnato e la responsabile del circolo di Belluno Monica Mazzoccoli, guidati dal senatore e coordinatore veneto del partito Luca De Carlo: «Abbiamo denunciato più volte, anche in aula alla Camera e al Senato, l'ingiusto e irrispettoso trattamento riservato agli operatori turistici, così come a quelli dei settori dello sport, della ristorazione, dell'accoglienza - attacca De Carlo -. Chiediamo indennizzi, non ristori: sento parlare di 600 milioni di euro PER gli operatori della montagna, non sono assolutamente sufficienti». Dal centrodestra si alza anche la voce dell'onorevole Dario Bond (Forza Italia): «Il Covid e la chiusura prolungata degli impianti di risalita stanno mettendo in risalto tutte le criticità delle terre alte. Siamo di fronte al rischio di una crisi senza eguali. Servono quindi misure straordinarie, come l'allargamento dei campi di utilizzo dei canoni idrici, oltre all'istituzione di risorse speciali dedicate ai territori delle tre province interamente montane». (Fe.Fa.)

