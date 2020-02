LA PROPOSTA

BELLUNO Torna anche sabato il gazebo di Fratelli d'Italia Belluno e i giovani militanti di Gioventù Nazionale.

Sarà possibile firmare ancora per le quattro proposte di legge di iniziativa popolare: l'elezione diretta del presidente della repubblica, l'abolizione della carica dei senatori a vita, il tetto massimo alle tasse in Costituzione, la supremazia dell'ordinamento italiano su quello europeo. Il prossimo sabato il gazebo sarà in piazza a Cavarzano vicino al mercato. Basterà presentarsi al gazebo muniti di documento d'identità.

«La raccolta di firme è andata davvero molto bene, ma continuano ad arrivarci richieste da parte di chi vorrebbe firmare. Abbiamo quindi deciso di tornare in piazza», spiegano i responsabili locali del movuimento.

Sarà inoltre possibile aderire e sottoscrivere il modulo di tesseramento a Fratelli d'Italia e Gioventù Nazionale per l'anno 2020.

Per tutte le informazioni è possibile contattare Fratelli d'Italia Circolo di Belluno tramite Facebook dalla pagina Fratelli d'Italia Belluno-Dolomiti, oppure inviando una email a fdibelluno@gmail.com o infine chiamando il numero 04371956508.

