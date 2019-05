Frana di Borgo Pra, via al cantiere I lavori costeranno circa 15mila euro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL DISSESTOBELLUNO Frana anche Borgo Pra. Ma il Comune, ora, interviene. Dieci metri cubi di terra e di sassi incombono sopra alcune case del borgo, dopo la tempesta Vaia. Non è chiaro se esistano problemi legati alla sicurezza, ma nei giorni scorsi l'amministrazione ha deciso di intervenire con un primo cantiere. I lavori, affidati alla ditta F.lli De Prà di Belluno, prenderanno il via nei prossimi giorni, meteo permettendo, e costeranno circa 15 mila euro. La frana si trova in un terreno di proprietà comunale, a valle dello Spazio Giovani...