LA RICHIESTA

BELLUNO «Studenti e famiglie hanno pagato abbastanza caro il conto formativo, e non solo, dell'emergenza sanitaria legata al Coronavirus; pensare di ritardare l'inizio dell'anno scolastico per le elezioni regionali e comunali è impensabile» spiega Dario Scopel, coordinatore bellunese di Forza Italia, sul dibattito che tiene banco in queste ore riguardo alla concomitanza tra il turno amministrativo di settembre (molto probabilmente il 20) e l'avvio di un anno scolastico che si annuncia ancora incerto e travagliato. All'orizzonte lo spettro, paventato da più parti, che - essendo molte scuole sede di seggio elettorale - che questo vada ad incidere negativamente sui tempi e le modalità di avvio del prossimo anno scolastico. «Siamo chiari, commenta Scopel: se vogliamo trovarle, le soluzioni alternative ci sono, basta muoversi per tempo e con buon senso, oltre che nel rispetto delle regole. Tanto per fermarci alla situazione bellunese, aggiunge il coordinatore azzurro, non mancano certo gli immobili in buone condizioni o le sedi alternative dove istituire le sezioni di voto (basti pensare a scuole dismesse, edifici pubblici chiusi o stabili di proprietà di associazioni, gruppi o enti che sono certamente ben disposti a collaborare)». Per trovare soluzioni alternative è però necessario muoversi subito. Alla tornata elettorale mancano meno di due mesi. «Lo scenario - chiude - non è certamente tra i più confortanti, visto che si brancola ancora nel buio riguardo a cosa accadrà di preciso nei prossimi mesi, con riflessi negativi anche su tutti i servizi accessori alla scuola, dal trasporto pubblico, all'organizzazione dei servizi di mensa e custodia dei ragazzi».

