Formazione manager delle cooperative: dodici incontri per Coltivare il futuro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LEGACOOPBELLUNO Confcooperative Belluno e Treviso, in collaborazione con Legacoop Veneto e Camera di Commercio di Treviso e Belluno, organizza l'ottava edizione di Coltiviamo futuro, il percorso di formazione ideato per accrescere e aggiornare la capacità imprenditoriale e manageriale degli amministratori delle cooperative del territorio.L'iniziativa si compone di 12 incontri (4 ore ciascuno) pensati e costruiti su misura per le coop e curati da docenti selezionati appositamente per rispondere alle esigenze degli operatori bellunesi e...