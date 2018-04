Formazione: il plauso del prefetto al polo della ricerca

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INCONTROBELLUNO Intesa tra il prefetto Francesco Esposito e il vertice di Certottica Luigino Boito. Ieri mattina, in occasione della sua visita al polo longaronese Certottica-Dolomiticert, il rappresentante del Governo in provincia ha dichiarato: «Intensifichiamo i rapporti per il bene della comunità».È stato un incontro di cortesia, ma è stato anche la nascita di un rapporto che, nelle intenzioni del prefetto e del presidente Boito, si alimenterà con nuovi incontri e porterà a risultati proficui, quello di ieri mattina a Longarone....