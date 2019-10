CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

FONZASOUna Festa dell'Uva di Fonzaso da tutto esaurito, con le vigne che hanno fruttato bene nella conca sotto San Micel. Si parla di 10mila visitatori nei trre giorni di festa. Ieri, la domenica conclusiva, con un grande afflusso. Il clou: la sfilata con una dozzina di Carri Allegorici nel pomeriggio di ieri per le vie di Fonzaso con dietro i trattori del passato, che erano in mostra in piazza Giacomo Colao dietro il municipio. Punto importante per il pubblico domenicale di questa quattordicesima edizione anche la visita ai Cortili Rustici...