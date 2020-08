FONZASO

Prende corpo l'attività del nuovo spazio culturale Dolomiti Hub di Fonzaso, recentemente aperto ma già pronto ad ampliare gli spazi. Dopo il primo open day a cui hanno partecipato un centinaio di persone, si apre il palinsesto di eventi. La rigenerazione urbana, all'insegna della quale è nato Dolomiti Hub, sarà proprio uno dei temi della prima serata. Oggi, il primo ospite sarà Marco Terranova (architetto, artigiano, autocostruttore) che ha scelto Dolomiti Hub come tappa per il tour Facciamoloinsieme. Questo percorso, ideato e condiviso con Davide Losa (esperto in agricoltura biologica e permacultura), ha portato entrambi ad attraversare lo stivale dalla Sicilia alla Carnia alla ricerca di esperienze coraggiose a cui offrire le proprie professionalità. Ingresso gratuito previa prenotazione tramite apposito modulo disponibile nel sito www.dolomitihub.it alla voce Eventi. Inizierà alle 20.45 e sarà moderato da Alessandra Benacchio. La conversazione sarà anche trasmessa in diretta streaming sulla pagina facebook di Dolomiti Hub. A questo evento si collega la open innovation call per architetti, designer, rigeneratori, geometri che Dolomiti Hub lancia in collaborazione con l'associazione Camposaz per il laboratorio di architettura partecipativa che si svolgerà dal 18 al 20 settembre. Dolomiti Hub, infatti, si appresta ad acquisire il restante 80% dello stabile in cui è collocato aggiungendo una superficie di 750 metri quadrati oltre agli attuali 430. Il laboratorio mirerà a progettare gli ambienti che ospiteranno un'area di ristorazione, marketplace, postazioni di coworking, spazi per eventi e servizi di terzi. Martedì alle 18 sarà presentato il bando Strike! Giovedì agosto cinema.

