Il Municipio di Fonzaso resta senza Responsabile del servizio di Area Tecnica e rischia la paralisi: l'ingegnere Moreno Segat torna ad aiutare per qualche ora alla settimana. Era il 30 novembre scorso quando il funzionario lasciò l'Ufficio Tecnico di Fonzaso, per un posto più stimolante e per dare una svolta alla sua vita lavorativa. Ha infatti vinto un concorso per un posto da ingegnere nella sede della Provincia di Belluno. Ma la partenza di Segat, fino ad allora Responsabile del servizio di Area Tecnica del Comune di Fonzaso, rischiava di bloccare gran parte del lavoro in Municipio perché il concorso bandito non è andato a buon fine. Per questo il funzionario ha dovuto, parzialmente, fare marcia indietro e ritorna part-time alla disponibilità dell'amministrazione comunale retta dal sindaco Giorgio Slongo.

LA CONVENZIONE

La Provincia di Belluno e il Comune di Fonzaso si sono accordati per la firma di una Convenzione per rimettere l'ingegnere Moreno Segat ad essere Responsabile dell'Area Tecnica per alcune ore nel comune di Fonzaso, territorio che ormai conosce dopo 5 anni di attento servizio. C'è un comma di una particolare legge amministrativa dello Stato, un decreto, numero 165 del 2001 che precisa: «Le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, risultanti dai documenti di programmazione previsti all'articolo 6, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando quanto previsto da norme speciali sulla materia, nonché il regime di spesa eventualmente previsto da tali norme e dal presente decreto». Per periodi predeterminati occorre stipulare una Convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza, al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguenza una economica gestione delle risorse.

LA COLLABORAZIONE

La soluzione è quindi la seguente: la Provincia che ha il dipendente a 36 ore ne ha cedute sei al Comune. Segat lavorerà il venerdì in Municipio a Fonzaso per queste 6 ore, poi anche il sabato per altre 6 o 7 ore extra. L'interessato ingegnere Segat ha dato il suo consenso alla soluzione. La Convenzione ha la durata dal giorno della firma fino al 28.02.2022, salvo eventuale proroga, che potrà essere formalizzata con semplice scambio di corrispondenza fra le parti, una volta acquisito il consenso del lavoratore, ovvero dell'ingegnere Moreno Segat, stimato Responsabie dell'Area Tecnica dall'amministrazione comunale del municipio di Fonzaso. (V.B.)

