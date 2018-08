Fondi per gli impianti a fune «Serviranno per innovare»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MONTAGNABELLUNO «Siamo più che soddisfatti che la Regione abbia rimesso in circolo per noi queste risorse», è il commento di Renzo Minella, presidente di Anef Veneto, alla comunicazione di ieri dell'assessore regionale Federico Caner che ha annunciato finanziamenti per 4,5 milioni di euro per gli impianti a fune del Veneto per il 2018. LA REGIONE«Oggi abbiamo approvato il bando ha detto Caner per l'assegnazione di contributi in conto capitale destinati a nuovi impianti di risalita o a interventi di ammodernamento e innovazione...