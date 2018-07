«Fondi di confine per tutti»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'APPELLOBELLUNO Bando ai campanilismi: «Bisogna allargare a tutto il territorio provinciale i fondi riservati ai Comuni di confine». Una richiesta semplice e allo stesso tempo secca e decisa quella lanciata da Dario Scopel e Dario Bond. Il sindaco di Seren del Grappa e il deputato di Forza Italia rilanciano l'idea di trasformare le risorse per i confinanti di Trento e Bolzano (ma anche del Friuli Venezia Giulia) in uno strumento a disposizione di tutta la provincia di Belluno. Del resto, è il Bellunese intero a essere terra di confine, non...