Fondi di confine: firmata la proroga

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL RIEQUILIBRIOBELLUNO I Fondi Comuni di confine non finiscono. Trento e Bolzano continueranno a versare la loro quota di solidarietà nei confronti dei vicini non autonomi: 40 milioni di euro a testa, per un totale di 80 milioni l'anno. Così è stato deciso ieri a Roma, con tanto di accordo nero su bianco e sottoscritto dal sottosegretario agli affari regionali Gianclaudio Bressa, dal presidente del Fondo, Roger De Menech, dai presidenti delle Province Autonome di Bolzano e Trento, Arno Kompatscher e Ugo Rossi, e dai rappresentanti delle...