LA POLITICA

BELLUNO C'è chi dice no. E non solo perché la forma, a volte, è sostanza e una soluzione attesa da mesi non può, a detta di qualcuno, essere presentata in un foglio scarabocchiato. Anche perché è mancata la condivisione con la minoranza e, sopratutto, perché è tutta da vedere la fattibilità dell'operazione. Il sindaco non ha convinto tutta l'opposizione. Qualcuno sì, certo, come il Pd e come il consigliere della Lega Andrea Stella, che canta fuori dal suo partito dicendosi contento della decisione del primo cittadino.

LA MAGGIORANZA

La maggioranza di Palazzo Rosso, da parte sua, smentisce ogni maretta interna e si compatta attorno al sindaco. Ma il Nevegal divide ancora e, questa volta, lo fa senza aver chiamato in causa i soggetti principali della questione, ovvero i soci dell'Alpe. Visibilmente innervosita e agitata, lunedì pomeriggio in Sala Bianchi, la consigliera della Lega Maria Filippin, presidente della commissione speciale Nevegal. L'ha fatto dopo essersi consultata con il suo capogruppo, Luciano Da Pian. Ha espresso parole di amarezza e di delusione e non ha partecipato al voto. Perché la commissione non sapeva nulla di ciò che stava accadendo e l'emendamento di lunedì allo statuto di Bellunum è stato una doccia gelata.

L'ERRORE

«Se l'obiettivo è tenere aperta la seggiovia, questa soluzione è positiva ma non ho trovato coretto il metodo dichiara il giorno seguente - Sono stata totalmente colta alla sprovvista perché non siamo stati coinvolti e perché, ancora una volta, questa amministrazione dimostra di non avere una programmazione a lungo termine». Ci si chiede quali saranno i tempi, cosa significa affidare a Bellunum anche il parcheggio del piazzale e quanto costerà l'affitto degli impianti. Paolo Gamba ha votato favorevole, ma la sua era una provocazione. La sua consigliera ha votato contro: «È una porcheria, il sindaco ha fatto un'altra delle sue cavolate e io per provocazione gli ho detto bravo». Franco Roccon, capogruppo di Civiltà Bellunese, lo chiama «l'emendamento della disperazione» e non nega che, di primo acchito, voleva concedere il sì: «Ma c'ho ripensato, è una buffonata del tutto incoerente».

IL SOSPETTO

Raffaele Addamiano azzarda un'interpretazione maliziosa e motiva la sua non partecipazione al voto: «È una mossa per passare la palla, se non dovesse concretizzarsi l'Alpe resterebbe con il cerino in mano. Ad ogni modo vedremo tra qualche settimana». Fabio Rufus Bristot ha detto sì, ma è fortemente critico: «Una grande operazione di facciata, vedremo di concreto cosa ne verrà fuori». La maggioranza, invece, si dimostra convinta. Giangiacomo Nicolini di Belluno D+ invita l'opposizione al confronto costruttivo: «La strategia è stata concertata insieme, la soluzione è venuta in mente all'ultimo e cinque minuti prima che iniziasse il consiglio abbiamo verificato che la formula usata fosse adeguata. Certo, la dietrologia si può fare ovunque, ma noi stiamo dimostrando di fare di tutto per salvare la stagione del Colle».

