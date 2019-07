Fissante per unghie ustionante: cinese assolto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOBELLUNO Condanna impossibile: non era lui il titolare, ma era solo il dipendente. Se l'è cavata Yunji Hu, 35enne cinese che era finito alla sbarra con l'accusa di aver violato le norme del Codice del consumo. Secondo l'accusa avrebbe messo in vendita sugli scaffali del negozio cinese di via Caffi, civico 18, una colla per unghie che non era regolare. Anzi rappresentava proprio un rischio per la salute dei consumatori. Le verifiche scattarono il 24 settembre del 2015 quando i carabinieri andarono a sequestrare i flaconcini del fissante...