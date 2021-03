L'INCONTRO

BELLUNO I disturbi alimentari al centro del convegno Nessuno si salva da solo, promosso dal Coordinamento nazionale Disturbi alimentari (Dca). Del Coordinamento fa parte l'associazione Margherita Fenice, in rappresentanza del territorio bellunese. Il convegno si terrà in modalità online sabato 13 marzo e sarà occasione per presentare la nuova guida Abbi cura di te l'Abc dei disturbi alimentari, rivolta soprattutto ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta al fine di favorire la loro inclusione nella rete di prevenzione e cura di questi disturbi tanto complessi. «Per raggiungere questo obiettivo è necessario il pieno coinvolgimento di tutte le figure utili per intercettare la malattia e giungere ad una diagnosi precoce per il pronto invio ai centri di cura multidisciplinari del territorio», commentano all'unisono Maddalena Cappelletto, presidente del Cda, e la bellunese Luisa Ciprian, presidente di Margherita Fenice. «Il convegno si svolgerà in occasione della decima giornata nazionale del Fiocchetto Lilla». In programma L'Abc dei Dca, un supporto per medici di medicina generale e pediatri di libera scelta: il ruolo delle associazioni e dei familiari, Disturbi alimentari, cosa sono e come riconoscerli, I disturbi in età evolutiva e il compito per medici e pediatri; infine, una tavola rotonda. Tra gli ospiti: la cantante Silvia Mezzanotte e il cantautore Emanuele Conte. L'iscrizione è gratuita online www.performat.it/convegni-ecm/convegnonazionaleda/.

