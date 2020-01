Finiscono la festa spaccando la panca in pietra

I VANDALISMI

BELLUNO Le bottiglie a terra sarebbero poca cosa, in confronto. In via Sottocastello le feste notturne si sono spinte troppo in la e hanno lasciato letteralmente a terra una panchina. Sì, una delle panche di pietra che costeggiano la passeggiata panoramica con affaccio sul Piave è stata trovata rotta a metà ieri mattina, in seguito ad un raid della notte precedente. L'assessore Biagio Giannone è venuto a conoscenza dell'ennesimo atto vandalico da Facebook, dove qualcuno ha postato l'immagine della seduta distrutta. «Oggi i tecnici andranno in zona a controllare se sono stati fatti altri danni dichiara -, poi con la polizia locale cercheremo di capire se quel punto è coperto dalle telecamere della video sorveglianza, se abbiamo fortuna e lo è allora cercheremo di risalire ai colpevoli visionando i filmati». Ieri mattina via Sottocastello e il giardino di Loris Tormen a piedi di Palazzo Rosso si presentavano conciati male. Bottiglie un po' ovunque, involucri di petardi e fazzoletti sparsi ovunque erano quello che restava di notti di festa con tanto alcol e noia. Non è certo la prima volta che la zona viene danneggiata, anzi. In passato i residenti hanno più volte lamentato schiamazzi notturni e decine e decine di bottiglie e lattine lanciate dai soliti ignoti nei loro giardini tanto da rendere necessario l'intervento delle squadre di volontari del servizio civile. Per allontanare i vandali il Comune, nel tempo, ha adottato diverse strategie. Ha fatto dipingere murales sulle facciate delle case per disincentivare i writers a insozzarle, ha potenziato l'illuminazione, riqualificato il giardinetto e dotato la gradinata della videosorveglianza. Di tanto in tanto ha anche pizzicato i responsabili dei gesti vandalici e li ha puniti costringendoli a pulire, con spazzola e acqua, quanto avevano sporcato. (atr)

