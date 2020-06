LA FESTA

ALANO DI PIAVE Una festa per la fine della fase più dura della pandemia. Le foto e la storia della Centro servizi Casa Sant'Antonio Abate di Alano di Piave, condivisi su Facebook, sono il simbolo della ripartenza, anche nelle case di riposo. Nel giardino della struttura ospiti e personale hanno ricordato le vittime della pandemia, perché anche la struttura ha pagato un caro prezzo al Covid. La celebrazione avvenuta il 25 giugno ha segnato la rinascita della struttura.

«Sono scesi all'esterno della struttura tante volte durante l'epidemia - spiegavano nel post del 25 giugno, dalla casa di riposo - per l'iniziativa Un minuto per la vita, fermando per 60 secondi le attività per ricordare a tutti l'importanza della vita degli anziani. Oggi però gli ospiti e il personale del Centro di Servizio per Anziani e dell'Ospedale di Comunità della Fondazione Sant'Antonio Abate di Alano di Piave, si sono ritrovati nel giardino con uno spirito diverso: per celebrare con un momento di preghiera la fine della fase più dura dell'emergenza coronavirus e il lento e graduale ritorno alla normalità e per ricordare coloro che purtroppo non ci sono più. Il direttore Francesco Facci ha ringraziato personale, ospiti e familiari per i sacrifici, l'energia e la comprensione che hanno messo in campo nei mesi dell'emergenza, senza risparmiarsi».

L'uscita dalla fase 1 «è stata una vittoria di tutti - ha sottolineato Facci - ognuno ha fatto la sua parte come in una famiglia». «A don Francesco Settimo - proseguono dalla casa di riposo - sono stati affidati il ricordo e la benedizione». «Come al termine della seconda guerra mondiale - ha detto il parroco di Alano di Piave - anche per questa guerra la gioia per una ritrovata libertà e sicurezza si fonde sempre con la commozione per gli affetti e i cari che non ci sono più». «Per gli ospiti oggi presenti, una trentina -concludono , la fine della fase 1 significa soprattutto il ritorno graduale alla normalità di sempre, fatta di tante attività, allegria e condivisione. A sancire la ripresa di questa normalità i compleanni di due nonni, Licia e Pietro, che hanno spento assieme ai loro familiari e amici 90 e 83 candeline».

