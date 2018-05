Finalmente un po' di ricambio per 700 agenti di commercio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ASSEMBLEABELLUNO Sono oltre 700 gli iscritti a Usarci Belluno e, da soli, gestiscono il 70% del pil provinciale. Dopo anni di scarso ricambio generazionale ora c'è una riscoperta, da parte dei giovani, verso questa professione. È tempo di bilanci in seno all'Unione sindacati agenti e rappresentanti commercio italiani di Belluno, e le buone notizie non mancano. La ricorrenza dei 50 anni, che cade quest'anno ed è stata festeggiata con un'assemblea sabato mattina al ristorante La Taverna in centro storico del capoluogo, ha messo sul piatto...