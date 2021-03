Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

TRA I CLIENTIBELLUNO Chi ha la borsa di stoffa appoggiata al braccio, chi si affida al piccolo trolley. Alle 9.15, un quarto d'ora prima dell'apertura delle porte, un crocchio di clienti è pronto per la prima spesa. Attende sotto agli alberi del giardino che sta difronte al supermercato A&O dove si torna tra gli scaffali dopo quasi sei mesi. Non solo signore, anche se paiono la maggioranza tra i primi clienti. Chi è salito da via Mezzaterra...